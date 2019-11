‘EU moet vervuilers Maas aanpakken’

De Europese Commissie moet optreden tegen EU-landen die zorgen voor verontreiniging van rivieren als de Maas. Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) roept Brussel in schriftelijke vragen op lidstaten die drinkwaterbronnen onvoldoende beschermen tot de orde te roepen.

Eerder deze maand bleek dat Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) is gestopt met het innemen van Maaswater voor de drinkwatervoorziening vanwege te hoge concentraties van het landbouwgif prosulfocarb, een landbouwgif dat volgens WML in België in de rivier terecht is gekomen. Evides in Rotterdam stopte uit voorzorg ook met de inname van Maaswater.

WML zegt jaarlijks 50 keer te besluiten tot een tijdelijke innamestop wegens vervuild water. Hazekamp vindt dit “onacceptabel. Brussel moet beter erop toezien dat landen zich houden aan Europese milieuafspraken.” Zij pleit ook voor maatregelen om grond- en oppervlaktewateren beter te beschermen. “Bijvoorbeeld door strengere regels te stellen aan het gebruik van landbouwgif en andere chemische stoffen.”