Geen nader onderzoek liquidaties Amsterdam

Het proces in hoger beroep tegen de twee mannen die worden verdacht van de dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt, in december 2012, gaat in december gewoon door. Het hof heeft maandag een reeks verzoeken van de advocaten van het tweetal integraal afgewezen. De advocaten wilden nader onderzoek, onder meer naar onduidelijkheid over de verklaringen van een anonieme getuige.

De verdachten, Anouar B. en Adil A., zijn in 2015 door de rechtbank veroordeeld tot levenslang. De zaak sleept in hoger beroep al geruime tijd, door onvoorziene wendingen en nieuwe getuigen. Beide verdachten ontkennen.

De moorden markeerden het definitieve begin van een bloedige oorlog in de onderwereld, in Amsterdam en daarbuiten. Slachtoffers waren Youssef Lkhorf (28) en Saïd el Yazidi (21). Het eigenlijke doelwit was vermoedelijk de veroordeelde crimineel Benaouf A. Hij wist destijds aan de kogelregen te ontsnappen.

A. zegt dat hij verdachte B. op de plek des onheils heeft herkend. Volgens B.’s advocaat is zijn getuigenis onbetrouwbaar. A. zal in december, als het proces wordt hervat, nogmaals als getuige moeten opdraven.

In hoger beroep is vorig jaar al wederom levenslang tegen de twee beklaagden geëist. Voor de afronding van de zaak heeft het hof vijf dagen uitgetrokken.