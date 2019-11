Aboutaleb: privacyregels crimineel op schop

Burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb wil dat criminelen niet langer worden beschermd door privacyregels. Dat stelt Aboutaleb in een brief aan justitieminister Ferd Grapperhaus.

De eerste acht maanden van dit jaar werd al meer dan 20.000 kilo cocaïne in de Rotterdamse haven onderschept. Een van de maatregelen die Aboutaleb wil nemen om drugshandel en -smokkel via de haven tegen te gaan, is het opheffen van “belemmeringen op het gebied van regelgeving”, zoals privacywetgeving die criminelen beschermt.

Zo wil Aboutaleb dat de opsporingsdiensten bijvoorbeeld achter het gordijntje van een vrachtwagen die op het haventerrein rondrijdt kunnen kijken. Dat mag nu niet, omdat dat de privéruimte van de chauffeur is. Ook wil de burgemeester meer informatie kunnen delen. “Ik mag nu over een persoon die betrokken is bij ondermijning en die vertrokken is naar Groningen niet de burgemeester van Groningen informeren en dat is natuurlijk bizar”, zei Aboutaleb daar eerder over.

Verder is veel extra capaciteit nodig bij verschillende diensten om partijen drugs op te sporen en vermogen van criminelen af te pakken, aldus Aboutaleb. Momenteel staat de politiecapaciteit al flink onder druk, schrijft hij aan de gemeenteraad. Recente ontwikkelingen als beveiligingsmaatregelen die zijn genomen na de moord op advocaat Derk Wiersum hebben het er niet beter op gemaakt, aldus Aboutaleb. Daarom gaat hij onder meer 20 procent minder agenten inzetten bij voetbalwedstrijden.