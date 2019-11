Waarschuwing om gladheid en dichte mist

Het KNMI waarschuwt woensdagochtend voor lokale gladheid door bevriezing van natte weggedeelten en plaatselijk dichte mist. Het weerinstituut heeft daarom voor vrijwel het hele land de zogenoemde code geel afgegeven. Alleen voor de Waddeneilanden geldt de waarschuwing niet.

In de loop van de ochtend verdwijnt de gladheid, verwacht het KNMI.

In het noordoosten en midden van het land komt plaatselijk dichte mist voor, met minder dan tweehonderd meter zicht. Ook de dichte mist lost naar verwachting in de loop van de ochtend op.

In het hele land waren dinsdagavond en -nacht strooiwagens de weg opgegaan. Volgens een woordvoerster van Rijkswaterstaat is hiermee de eerste landelijke strooiactie na vorige winter een feit. Bijna 550 strooiwagens hebben preventief ongeveer 1,3 miljoen kilo zout gestrooid. Het strooien begon in Limburg. Daarna volgden Zeeland en Noord-Brabant en later ook de overige provincies.