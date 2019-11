Honderden stakers bij ziekenhuisactie Utrecht

Enkele honderden verpleegkundigen en andere ziekenhuismedewerkers zijn al op het Jaarbeursplein in Utrecht om actie te voeren voor betere arbeidsvoorwaarden. De stakende medewerkers maken hun ongenoegen duidelijk met toeters en spandoeken. “De cao valt zwaar op de maag, 5 procent erbij graag”, meldt een van de spandoeken. “Als ze willen dat we stralen, moeten ze ons meer betalen”, luidt een andere tekst.

“We willen werkdrukverlichting, vooral voor verpleegkundigen, zodat er meer tijd komt voor patiĆ«nten”, zegt Jan van Rijn. Hij is coƶrdinator op de sterilisatie-afdeling van het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal. Volgens Van Rijn is salarisverhoging nodig om te voorkomen dat mensen weglopen uit de zorgsector. “Dat het tot nu toe goed heeft gedraaid, komt doordat mensen in de zorg met passie werken. In het bedrijfsleven was het al lang stukgelopen.”

Gerda Doejaaren werkt als analist in het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Zij voert actie omdat ze vindt dat verslechteringen in de cao die werkgevers voorstellen, zoals een lagere doorbetaling bij ziekte, van tafel moeten. Ook stelt ze dat ziekenhuizen geld dat ze voor loonsverhoging hadden aan andere kostenposten hebben besteed. “De mensen zijn het nu zat. We gaan door met actievoeren totdat we krijgen wat we willen.”

Op de actiebijeenkomst spreken vakbondsbestuurders en ziekenhuismedewerkers hun collega’s toe. Ook staan actieliederen op het programma. Voorzitter Ad Melkert van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) komt ook. Hij maakte vooraf wel duidelijk dat ziekenhuizen te weinig ruimte zien om aan de looneisen van de bonden te voldoen.