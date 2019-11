Nederlandse VR-docu brengt vrede in Oeganda

De vorig jaar gelanceerde humanitaire VR-documentaire Meet the Soldier blijkt een groot effect te hebben op de gefilmde Oegandese strijders. Dat meldt het Franse onderzoeksinstituut SciencePo naar aanleiding van eerste bevindingen. De twee strijdende stammen die in virtual reality nader tot elkaar werden gebracht, hebben zich inmiddels verzoend.

De humanitaire virtual reality documentaire werd in 2017 gemaakt door Hack The Planet, Mensen met een Missie, Fabrique, Wolfstreet, Scopic en regisseur Teddy Cherim. Twee jaar later is de strijd daadwerkelijk beëindigd, blijkt uit de eerste resultaten van SciencePo, dat onderzoek doet naar conflicten en de inzet van nieuwe technieken om die op te lossen.

Vrede door VR

Om de lokale impact in kaart te brengen heeft SciencePo interviews met betrokkenen afgenomen, waaronder Paul Ngole, de dorpspriester in Moroto: “De twee krijgers zijn nu goede vrienden. De film heeft ze met elkaar verbonden. Elke keer als ik de ene ontmoet, vraagt hij naar de andere.” Er is een vriendschap ontstaan tussen “[…] deze twee krijgers die ooit verschrikkelijke vijanden waren en rovers die er plezier in schiepen anderen te plunderen en te doden. Nu hebben ze het verleden verlaten en zijn ze ‘nieuwe mensen’ geworden. Ik wil de filmmakers van Meet the Soldier en Mensen met een Missie bedanken. Jullie hebben de levens van mijn mensen veranderd.”

Tim van Deursen, oprichter van start-up Hack The Planet en bedenker van Meet the Soldier:

“Zo nu en dan komen er dingen voorbij, waaruit blijkt dat je werk écht verschil maakt. Innovatieve VR-technologie inzetten in een gewapend conflict was al een hele uitdaging. Dat onze aanpak uiteindelijk tot vrede heeft geleid in het gebied, is een bewijs dat virtual reality echt als empathie-machine kan worden gebruikt.”

Meet the Soldier

In Karamoja, noord-oost Oeganda, hebben inwoners decennialang te maken gehad met geweld. Gewapende conflicten tussen stammen leidden tot diepgewortelde wraakgevoelens. Middels virtual reality wilden de Haagse initiatiefnemers van de documentaire, Hack The Planet, een non-profit start-up van internetbureau Q42, en Mensen met een Missie, een organisatie voor internationale samenwerking en solidariteit, deze strijders met elkaar verzoenen. In samenwerking met Fabrique (art direction en design), Wolfstreet (technische realisatie), Scopic (hardware plus edits) en Teddy Cherim (regie) maakten zij op locatie de filmopnames. In de twintig minuten durende documentaire Meet the Soldier ontmoeten de hoofdpersonages elkaar in VR. De kijker die zich eveneens in de virtuele wereld bevindt, wordt als derde persoon onderdeel van de reis die de Oegandese strijders maken.

Vervolg Meet the Soldier

Dankzij de resultaten van Meet the Soldier, dat sinds de lancering een gouden SpinAward won en genomineerd werd voor een Gouden Kalf, is het team van Hack The Planet druk bezig met een vervolg om dit bijzondere VR-concept voor andere conflictgebieden in te zetten. Het nieuwe werk gaat verhalen en belevingen uit de gemeenschap vanuit diverse maatschappelijke thema’s belichten. Wederom zullen online technieken ingezet om een beleving te creëren zoals dat nog niet eerder is gedaan.

Meet the Soldier is online te bekijken via https://meetthesoldier.com/watch