Kaag denkt serieus na over leiderschap D66

Sigrid Kaag denkt er “serieus” over na om een gooi te doen naar het leiderschap van D66. Dat zei ze zaterdagavond tijdens de Nacht van NRC in Rotterdam.

“Ik denk er serieus over na”, zei Kaag die momenteel minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is. Haar naam doet al lang de ronde als mogelijke kandidaat voor het lijsttrekkerschap.

Of Kaag het gaat doen hangt van een paar zaken af. “Het hangt heel erg van D66 af. Als het goed is voor de partij, wat goed is voor het team en of dit een verschil gaat maken voor D66”, zei ze. Ook moeten haar man en kinderen haar ambitie steunen,

Kaag is populair binnen de partij. Pas met het ministerschap keerde ze eind 2018 terug naar Nederland. Ze verbleef daarvoor voornamelijk in het buitenland als diplomaat bij de Verenigde Naties.

D66 moet op zoek naar een nieuwe leider omdat Alexander Pechtold vorig jaar opstapte. Als fractievoorzitter in de Tweede Kamer werd hij opgevolgd door Rob Jetten. Die denkt ook “serieus” na over het leiderschap, zei hij vorige maand.

Een andere mogelijke kandidaat die wordt genoemd is Kajsa Ollongren. Zij was eerder onder meer wethouder in Amsterdam en is nu minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en vicepremier.

D66 zal volgend jaar een nieuwe leider kiezen waarmee ze de verkiezingen in wil gaan. Die staan gepland voor maart 2021. De leden van D66 kiezen uiteindelijk de nieuwe lijsttrekker.