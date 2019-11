Excuus Van Basten voor ongepaste opmerking

Marco van Basten heeft excuses gemaakt voor een ongepaste opmerking, live op televisie in het voetbalprogramma De Eretribune van FOX Sports. De voormalige topspits en oud-bondscoach van Oranje zat in de studio om de wedstrijden in de eredivisie te analyseren. Aan het einde van een interview van Hans Kraay jr. met Frank Wormuth, de Duitse trainer van Heracles Almelo, zei Van Basten “Sieg Heil”.

De 55-jarige Utrechter deed dat nadat Kraay jr. in gebrekkig Duits een samenvatting had gegeven van het strijdplan van Wormuth. Terwijl op beeld te zien was hoe de trainer lachend wegliep bij het interview, hoorden de tv-kijkers Van Basten de woorden zeggen die als de Hitlergroet bekend staan. Het leidde tot heel wat commotie op de sociale media.

In de rust van de wedstrijd tussen Ajax en Heracles bood Van Basten zijn verontschuldigingen aan. “Ik zei iets wat later door veel mensen is opgepikt. Het was niet de bedoeling mensen daarmee te choqueren, excuses hiervoor.”