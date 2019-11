Liquidatie was ‘koelbloedig en knullig’

Even koelbloedig als knullig. Zo omschreef het Amsterdamse gerechtshof het optreden van Shurandy S. (41), toen hij op 29 maart 2018 in Amsterdam-Noord Reduan B. liquideerde. Het hof zei woensdag, tijdens de behandeling van de zaak in hoger beroep, nog “duizend vragen” te hebben over de geruchtmakende moord, maar S. liet het gros daarvan onbeantwoord.

Reduan B. (41) was de broer van Nabil B., kroongetuige in het grote, lopende liquidatieproces Marengo, waarin de voortvluchtige Ridouan Taghi hoofdverdachte is. Aangenomen wordt dat Taghi en de zijnen Nabil hebben willen straffen voor zijn ‘verraad’. In september werd Nabils advocaat Derk Wiersum geliquideerd.

Justitie en politie gaan er vanuit dat Taghi en zijn organisatie achter beide liquidaties zitten. Shurandy S. wil over zijn opdrachtgevers weinig tot niets zeggen. Hij zou 100.000 euro aangeboden hebben gekregen voor de moord.

Volgens het hof heeft hij “onder ontzettend grote druk van het milieu gehandeld of moeten handelen”. De rechters verwonderden zich erover dat juist S. – ingeschat als bovengemiddeld intelligent – zich heeft laten inhuren voor de moord. Op een beperkte verslaving aan cocaïne na leek hij zijn leven redelijk op orde te hebben. Volgens S. zelf zag hij het leven destijds niet meer zitten.

De rechtbank veroordeelde S. begin dit jaar tot twintig jaar cel. Het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep, omdat het de opgelegde straf te laag vindt. Het OM had 28 jaar geëist.

S. was een dag voor de moord al op pad gegaan om zijn sinistere opdracht te vervullen. Dat mislukte tot twee keer toe. Op de dag zelf liep hij het bedrijfspand van Reduan B. binnen en schoot hem daar met meerdere kogels dood. In het pand verloor hij een handschoen met daarop zijn DNA. Het in brand steken van de vluchtauto mislukte – S. verwondde zichzelf daarbij. De politie had S. binnen 24 uur als verdachte in het vizier. Na zijn arrestatie bekende hij.

In de woning van S. vond de politie een vingerafdruk van een familielid van Taghi, op een doosje van een zogeheten PGP-telefoon.

Het OM zal woensdag later op de dag de strafeis formuleren. Het hof heeft de uitspraak bepaald op 16 december.