Minister: politie Amsterdam móest wel kiezen

Er zit niets anders op voor de overbelaste Amsterdamse politie dan keuzes te maken en “prioriteiten te stellen”, zegt justitieminister Ferd Grapperhaus. Dat de hoofdstad voorrang geeft aan ‘blauw op straat’ begrijpt hij goed. Ook al gaat dat ten koste van andere taken.

De politie staat onder grote druk en heeft te weinig personeel, weet Grapperhaus, doordat bijvoorbeeld veel agenten met pensioen gaan. Maar “het kost nu eenmaal tijd” om nieuwe agenten te vinden en op te leiden. Hij wijst erop dat het kabinet geld op tafel heeft gelegd om tijdelijke krachten van buiten in te zetten.

Het extra geld dat het kabinet bij zijn aantreden voor de politie heeft vrijgemaakt moet ook zijn vruchten gaan afwerpen, stelt de minister.

Amsterdam voelt zich onder meer gedwongen een politieteam op te heffen dat de georganiseerde misdaad in bijvoorbeeld de haven en de taxiwereld bestrijdt. Maar Grapperhaus beklemtoont dat “we in Amsterdam en elders in het land onverminderd doorgaan met de strijd tegen de zware ondermijnende criminaliteit”.