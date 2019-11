‘Nog steeds minutenregistratie in de zorg’

Het lukt de zorg nog niet om de 5-minutenregistratie uit te bannen. Dat blijkt uit een enquête van de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden V&VN, waar de Volkskrant donderdag over publiceert.

Partijen in de zorg spraken vorig jaar met minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid af dat de 5-minutenregistratie dit jaar zou verdwijnen. Nu moeten mensen die in de wijkverpleging werken nog per vijf minuten opschrijven welke zorg ze hebben geleverd. Twee van de drie zorgverleners in de wijkverpleging moeten dat nog steeds doen, blijkt uit de cijfers van V&VN.

Driekwart van de mensen die de enquête invulde, merkt nog geen verbetering. De ict-systemen zijn volgens de beroepsvereniging vaak nog niet aangepast aan de nieuwe afspraken. Wel merkt een kwart van de ondervraagden dat de registratieplicht afneemt.