Rutte: geen uithaal Trump om defensie-uitgaven

De Amerikaanse president Trump heeft woensdag tijdens de officiële werksessie op de NAVO-top niet uitgehaald naar de lidstaten die te weinig uitgeven aan defensie. “Geen woord daarover”, zei premier Mark Rutte na afloop.

Trump had dinsdag aangekondigd leiders van ‘wanbetalende’ landen aan te spreken, met name Duitsland. Hij stelde zich openlijk de vraag of de VS bondgenoten die tekortschieten nog wel zouden moeten verdedigen. Ook opperde hij mogelijke economische sancties, maar van beide heeft Rutte “niets meer gehoord”.

Rutte had ook niet de indruk dat dat zou gebeuren, nadat dinsdagavond al allerlei vertrouwelijke gesprekken waren gevoerd. “Het is meegevallen.”

Trump heeft overigens volkomen gelijk dat er een onbalans is in de defensie-uitgaven, benadrukte Rutte. Alle lidstaten hebben beloofd in 2024 2 procent van hun nationaal inkomen aan defensie uit te geven. “In mijn bijdrage heb ik die 2 procent overigens zwaar onderstreept”, zei Rutte. Nederland blijft er met nog geen 1,4 procent echter ver onder.

Negen van de 29 lidstaten halen de doelstelling inmiddels. De verwachting is dat dat er in 2024 negentien zijn.