Onstuimige pakjesavond op komst

Het weer belooft onstuimig te worden op pakjesavond. Het rustige weer verdwijnt in de loop van de dag en de zuidwestenwind neemt duidelijk in kracht toe. Het blijft wel droog, meldt Weeronline.

Donderdag is het overdag nog droog weer met op veel plaatsen laaghangende bewolking en mist. Regionaal komt ook de zon tevoorschijn en de grootste kans daarop maakt het zuidoosten.

Tijdens pakjesavond trekt de zuidwestenwind aan. Boven land wordt de wind matig tot vrij krachtig en in de kustprovincies krachtig tot hard. Later op de avond neemt de wind verder in kracht toe.