Minister Blok: relatie met Marokko moet beter

De relatie tussen Nederland en Marokko moet beter, vindt minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok. Dat de ambassadeur van Marokko een afspraak met een Nederlands bewindspersoon afzegt, benadrukt volgens de minister alleen maar het belang daarvan.

“Ik heb kortgeleden met mijn Marokkaanse collega gesproken over onze relatie en we hebben beiden de overtuiging dat het de moeite waard is om de problemen die spelen samen aan te pakken”, zegt Blok. “Ik wil op die weg verder.” Naast migratie moeten ook problemen rond terrorismebestrijding en politiesamenwerking worden aangepakt.

De ambassadeur van Marokko heeft een afspraak met staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) donderdag op het laatste moment afgezegd. Broekers-Knol zou in gesprek gaan met de gezant over het terugsturen van kansloze Marokkaanse asielzoekers, omdat ze in de Tweede Kamer had gezegd dat ze niet welkom zou zijn in Marokko om hierover in gesprek te gaan.

Blok wil niet inhoudelijk ingaan op de weigering van de ambassadeur. Volgens hem betekent het vooral dat er verder moet worden gewerkt om de “hobbels op de weg” glad te strijken. Nederlandse ambtenaren zijn daarom ook recent naar Marokko afgereisd om hierover met Marokkaanse collega’s te praten, zegt de minister.

Hij gaat de ambassadeur dan ook niet op het matje roepen om de weigering. Daarvoor pleitte het Tweede Kamerlid Sven Koopmans (VVD) in het Radio 1 Journaal. “Op deze manier ga je niet met Nederlandse kabinetsleden om”, zei hij. De ambassadeur wilde naar verluidt niet alleen over migratie praten.

De betrekkingen tussen beide landen zijn al jaren moeizaam. Naast onvrede aan Nederlandse kant over de weigering van Rabat om kansloze asielzoekers terug te nemen, was er een langdurige ruzie over de aanpassing van het socialezekerheidsverdrag waardoor de uitkeringen van Marokkaanse-Nederlanders die in Marokko wonen omlaag zouden gaan.

Verder viel een opmerking van Blok vorig jaar verkeerd. De straffen voor leiders van de protestbeweging in de Rif leken hem “aan de hoge kant”. De Marokkaanse regering ontbood daarop de Nederlandse ambassadeur. De Marokkaanse minister van Justitie annuleerde kort daarop een bezoek aan Den Haag.