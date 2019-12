Steeds meer Nederlanders overleven hartinfarct

Een hartinfarct loopt steeds minder vaak fataal af. Volgens cijfers die de Hartstichting heeft gepubliceerd, is de sterfte door acute hartinfarcten sinds 1980 bij mannen met 89 procent gedaald en bij vrouwen met 86 procent. Dat is volgens de stichting vooral te danken aan snellere hulpverlening en verbeterde behandelingen, zoals dotteren.

Volgens CBS-cijfers overlijdt wel nog steeds ongeveer een op de vier mensen aan hart- en vaatziekten. Na kanker is het de tweede doodsoorzaak. Maar over de hele linie is het sterftecijfer door hart- en vaatziekten fors gedaald: bij mannen met 70 procent sinds 1980 en bij vrouwen met 63 procent.

Het aantal chronische hart- of vaatpatiƫnten neemt logischerwijs wel toe: dat zijn er volgens de Hartstichting inmiddels ruim 1,5 miljoen.