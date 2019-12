Museum Speelklok opent Koninklijke Kamer

De speeldoos die prinses Amalia bij haar geboorte kreeg van de Staten-Generaal is de komende maanden te zien en te horen in Museum Speelklok in Utrecht. Het museum toont in de nieuwe Koninklijke Kamer onder meer ook een speeldoos die prinses Wilhelmina in 1890 kreeg en een klok die thuishoort in Paleis Het Loo.

De Koninklijke Kamer gaat vrijdag open. Topstuk is de orgelklok van koninklijke klokkenmaker Charles Clay uit 1738, die het museum heeft aangekocht voor 720.000 euro. Het is de grootste monumentale orgelklok ter wereld die ook nog tikt en speelt. In Kensington Palace in Londen staat een pendant van deze klok, maar die doet het niet meer, aldus een woordvoerster van het museum.

Aan de 2,5 meter hoge klok werkten kunstenaars uit verschillende landen. Georg Friedrich Händel componeerde er speciaal muziek voor. De klok was in bezit van een Amsterdammer, maar verdween in de achttiende eeuw uit Nederland. Pas sinds 2016 is “de Nachtwacht onder de speelklokken” terug in Nederland.

Aan de restauratie van de klok is samen met het Rijksmuseum 3 jaar gewerkt.