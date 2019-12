Onrust Den Haag: 200 brandmeldingen

De brandweer van Den Haag is ruim 200 keer uitgerukt voor autobranden, containerbranden en buitenbranden sinds het vreugdevuur in Duindorp werd afgeblazen. Dat zijn er ongeveer evenveel als oud en nieuw van vorig jaar, inclusief de week daarvoor. Dat blijkt uit gegevens die door Alarmeringen.nl zijn verstrekt.

Het aantal branden ligt waarschijnlijk hoger. Het komt namelijk voor dat een brandweerploeg op een melding afgaat en daarna meerdere brandjes blust.

De brandweer rukte vorige week dinsdag het meest uit, bijna 70 keer. Op die dag trok de gemeente definitief een streep door de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp. Ook in de dagen daarna waren er bovengemiddeld veel meldingen van autobranden, containerbranden en buitenbranden. Afgelopen zaterdag rukte de brandweer hiervoor bijna 40 keer uit. Vorig jaar kwamen er rond deze tijd dagelijks 1 à 2 van zulke meldingen binnen.

De organisatie van de Duindorpse vreugdevuren maakte op vrijdag 29 november bekend dat de traditie dit jaar niet doorging. Twee dagen later begon het aantal brandmeldingen op te lopen. Aanvankelijk reed de brandweer vooral uit naar Duindorp en Scheveningen. Daarna werd het ook in andere buurten onrustig, met name ter hoogte van Leyenburg, Laak en Loosduinen.

De bouwers van de vreugdevuren moesten dit jaar voor het eerst vergunningen aanvragen, nadat afgelopen jaarwisseling een vonkenregen veel schade had aangericht in Scheveningen. De gemeente meldde vorige week dinsdag dat de organisatoren niet voldoen aan de eisen en daarom geen vergunning krijgen. Vroeger had vrijwel elke straat in Den Haag zijn eigen vreugdevuur. Bewoners gingen kerstbomen ‘rausen’ en maakten daar hoge stapels van. Dat leidde elk jaar tot rellen en schade. Daarom werden de vuren in de jaren negentig verplaatst naar het strand.