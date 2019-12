Blok wil Gambia steunen in zaak tegen Myanmar

Nederland en Canada willen Gambia steunen in de zaak dat het heeft aangespannen bij het Internationaal Gerechtshof tegen Myanmar vanwege de genocide op de Rohingya. Dat heeft minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer laten weten.

De beide landen hebben volgens Blok “besloten om samen alle mogelijkheden van steun en assistentie te verkennen”. Ze gaan ook andere landen benaderen en vragen om steun te geven aan Gambia.

Twee jaar terug werden ruim 700.000 Rohingya – een moslimminderheid – verdreven. Daarbij werden volgens onder meer de VN zeer ernstige mensenrechtenschendingen gepleegd. De Rohingya kwamen terecht in kampen in buurland Bangladesh. Het leger van Myanmar heeft niets fout gedaan, meent de Myanmarese regering geleid door Aung San Suu Kyi.

Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag buigt zich vanaf dinsdag over de zaak. Aung San Suu Kyi heeft eerder aangekondigd in de zaak te zullen getuigen.