Supermarkten en boerenactiegroep in de clinch

Het conflict tussen de supermarktbranche en actiegroep Farmers Defence Force (FDF) loopt verder op. Als boeren volgende week distributiecentra of winkels gaan blokkeren, stellen supermarkten hen aansprakelijk voor alle schade. Daarvoor heeft advocaat Richard de Haan de actiegroep gewaarschuwd namens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).

De advocaat heeft FDF een ultimatum gesteld. Als de actiegroep niet voor donderdag 10.00 uur laat weten af te zien van acties die de supermarkten raken, onderneemt de advocaat nadere juridische stappen. In de brief staan een kort geding en beslaglegging als mogelijkheden genoemd.

FDF heeft “keiharde acties” aangekondigd tegen onder meer het stikstofbeleid van de overheid en gehint op de blokkades. Maar de groep zegt ook nog geen definitief besluit te hebben genomen over de invulling van de ‘actiedag’ die voor volgende week donderdag is gepland.

Mark van den Oever, een van de oprichters, zegt dat de boeren nu overwegen om volgende week woensdag “met een paar duizend trekkers” langs te gaan bij het hoofdkantoor van het CBL. Maar ook dat is nog “een pril plan”. Advocatenkantoor Allen & Overy in Amsterdam, dat het CBL bijstaat, zou ook bezoek kunnen krijgen, aldus Van den Oever.

Het CBL zegt begrip te hebben voor de “moeilijke positie” van boeren, maar heeft geen enkel begrip voor plannen om de voedseldistributie te verstoren. “Het is zinloos om de consument met lege schappen, een lege koelkast en een sober kerstmaal te confronteren. Dit dupeert iedereen en brengt de oplossing geen stap dichterbij”, schrijft de advocaat in de brief aan FDF.

Ondanks de ferme taal is er in de tussentijd nog overleg. Premier Mark Rutte en minister Carola Schouten (Landbouw) gaan maandag ontbijten met leden van het zogeheten Landbouw Collectief. Daarin werken de agrarische brancheorganisaties samen met de actiegroepen.

FDF keert zich inmiddels ook tegen wat zij ‘klimaatsalafisten’ noemen. Tegelijkertijd ageren de activistische boeren tegen subsidies op biomassa. Op dat laatste punt zitten ze juist op dezelfde lijn als de door hen verfoeide milieubeweging.