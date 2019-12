Voorvrouw van de polder wint emancipatieprijs

SER-voorzitter Mariëtte Hamer heeft dit jaar de Joke Smitprijs gewonnen, voor haar bijdrage aan vrouwenemancipatie. Hamer speelde onlangs nog een sleutelrol in de komst van een vrouwenquotum voor grote bedrijven. De voorvrouw van de polder krijgt “naast politiek ook het bedrijfsleven in beweging”, zegt de jury.

De voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, waar werkgevers en werknemers overleggen en compromissen sluiten, spant zich volgens de jury al haar hele loopbaan in voor de emancipatie van vrouwen. Hamer was eerder onder andere fractievoorzitter voor de PvdA in de Tweede Kamer.

Hamer ontving de tweejaarlijkse regeringsprijs voor emancipatie woensdag uit handen van minister Wouter Koolmees. De onderscheiding levert haar 10.000 euro en een kunstobject op.

De prijs is vernoemd naar de feministe Joke Smit (1933 – 1981). De gelijktijdig uitgereikte aanmoedigingsprijs ging naar straatvoetbalster Rocky Hehakaija. Zij kreeg de meeste stemmen in een onlineverkiezing.