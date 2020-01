Lachgas wordt automobiliste (23) fataal

Een 23-jarige vrouw uit het Brabantse De Moer (gemeente Loon op Zand) is op oudejaarsavond overleden aan de gevolgen van een ongeluk in Tilburg. Zij was in de nacht daarvoor op de Ringbaan Zuid met haar auto tegen een boom gereden.

De vrouw verklaarde volgens de politie lachgas te hebben gebruikt. Op Twitter wijst de politie op de levensgevaarlijke combinatie van het gebruik van lachgas en deelname aan het verkeer.

Zij vermoedt dat bij een eerder ongeluk op de Ringbaan Zuid maandagavond eveneens lachgas van invloed is geweest. Toen bleek een achttienjarige automobilist uit Tilburg al spookrijdend tegen een hek te zijn gebotst. Een zeventienjarige Tilburgse inzittende raakte daardoor gewond. Zij moest door de hulpdiensten uit de auto worden geknipt. Naast de auto trof de politie een lachgastank met een aantal ballonnen aan.