Automobilist die vluchtte na aanrijden vrouwen opgepakt

De politie heeft woensdag in Eindhoven een 24-jarige automobilist uit Utrecht opgepakt die vlak daarvoor drie vrouwen had aangereden en vervolgens op de vlucht was geslagen. Twee vrouwen raakten daardoor gewond, een van hen moest in het ziekenhuis worden opgenomen.

Agenten die rond 6.50 uur de aanrijding in een parkeergarage aan de Ten Hagestraat zagen gebeuren, probeerden de man tot stoppen te dwingen. De man reed echter door. De agenten konden nog net op tijd opzij springen.

Op zijn vlucht schampte de automobilist enkele bomen, om uiteindelijk op een vluchtheuvel aan de Hertogstraat tot stilstand te komen. Daar konden agenten hem in de boeien slaan.

De man was volgens de politie bij zijn aanhouding heel opstandig en weigerde medewerking aan een alcohol- en drugstest.

De vrouw die naar het ziekenhuis moest, is een 21-jarige Tilburgse. Zij liep verwondingen op aan haar been en gezicht. Een tweede vrouw raakte lichtgewond aan haar been. De politie onderzoekt waarom de man de vrouwen aanreed. De auto is in beslag genomen. De man zit vast.