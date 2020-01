Geen aanwijzingen voor Nederlanders in gecrashte toestel Iran

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geen aanwijzingen dat er Nederlanders zaten in de Boeing 737-800 van Ukraine International Airlines die in Iran is neergestort. Dat heeft het ministerie op Twitter gemeld.

De meeste mensen in het passagierstoestel dat crashte in Iran hadden niet de Oekraïense nationaliteit. Het gaat om 82 Iraniërs, 63 Canadezen, 11 Oekraïners, 10 Zweden, 4 Afghanen, 3 Duitsers en 3 Britten, meldde de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken na de vliegramp, die aan meer dan 170 mensen het leven heeft gekost.