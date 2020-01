Iran Air blijft vliegen van Schiphol naar Teheran

Iran Air vliegt vooralsnog gewoon vanaf Schiphol op Teheran. Volgens een medewerker van Iran Air, dat twee keer per week vanaf Schiphol op de Iraanse hoofdstad vliegt, zijn er geen berichten over annulering van vluchten of veranderingen in het vluchtschema.

Iran Air vliegt op donderdag en zondag van Schiphol naar Teheran. De vluchten voor aanstaande donderdag en zondag staan op de website van Schiphol ook nog gewoon in het overzicht van vluchten.

Luchtvaartmaatschappij KLM besloot woensdag, na een risico-analyse, tot nader order niet meer door het luchtruim van Irak en Iran te vliegen. De risico-analyse werd gedaan na de gebeurtenissen in het gebied. Iran vuurde in de nacht van dinsdag op woensdag raketten af op Amerikaanse doelen in Irak. Diezelfde nacht stortte een Boeing 737-800 van Ukraine International Airlines neer, enkele minuten na vertrek vanaf de luchthaven van de Iraanse hoofdstad Teheran. Het ongeluk lijkt geen verband te houden met de spanning tussen Iran en de Verenigde Staten. Volgens de Oekraïense autoriteiten waren er problemen met de motoren van het toestel.