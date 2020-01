Zes jaar cel voor dader schietpartij Krugerplein Amsterdam

De rechtbank in Amsterdam heeft een 28-jarige man tot zes jaar cel veroordeeld wegens medeplichtigheid aan poging tot doodslag bij een schietincident in Amsterdam-Oost in november 2018. Hierbij raakte een destijds 45-jarige man levensgevaarlijk gewond. De veroordeelde moet ook 26.000 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.

Het slachtoffer heeft verklaard dat hij door de schutter werd aangesproken op wildplassen, maar volgens de veroordeelde was er een ruzie over drugs. Hij had twee keer in de lucht geschoten en vervolgens het vuurwapen doorgegeven aan een handlanger die het slachtoffer in de buik schoot. De andere verdachte is nog steeds niet gepakt.

De veroordeelde werd in de nacht van 24 op 25 december 2018 gepakt toen hij met een handelshoeveelheid drugs bij een horecagelegenheid naar binnen wilde gaan. Beveiligers schakelden de politie in. Vervolgens bleek dat hij werd gezocht wegens mogelijke betrokkenheid bij de schietpartij.