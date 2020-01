Politie pakt vrouw die 10-jarige jongen in Haarlem aanviel

De vrouw die in Haarlem een jongen van tien jaar oud uit het niets aanviel, is aangehouden. Dat meldt de politie. Over de identiteit van de vrouw kon de politie nog niets zeggen.

De jongen fietste donderdagmiddag samen met een vriendje op de Acaciastraat, toen de vrouw ertussen kwam fietsen. Ze gaf het jonge slachtoffer ineens een schop waardoor hij van zijn fiets viel. Vervolgens trapte ze de jongen meermalen tegen zijn hoofd.

Daarna ging ze ervandoor. Het vriendje verstopte zich tijdens de mishandeling in de bosjes. Nadat hij zijn mishandelde maatje overeind had geholpen, fietsten de twee naar huis. Daar is de politie gewaarschuwd. Het slachtoffer is opgenomen in het ziekenhuis.

Volgens de jongens ging het om een vrouw van rond de dertig jaar oud met blond haar, die reed op een donkere fiets met een groen kratje voorop.