Overwinterende ooievaars dit weekend geteld

Hoeveel ooievaars overwinteren er in Nederland? Dit weekend tellen vrijwilligers van de Stichting Ooievaars Research & Knowhow (STORK) de aantallen.

De ooievaar trekt oorspronkelijk naar warmere oorden tijdens de wintermaanden maar zo’n 30 procent, vrijwel allemaal volwassen vogels, kiest er de laatste jaren voor om in Nederland te blijven. Daarvoor is geen harde verklaring. Vermoedelijk komt dat door de zachte winters. Ooievaars onder de drie jaar oud gaan volgens STORK altijd op trek.

Vorig jaar werden er in het weekend van de telling 547 ooievaars geturfd. Twee jaar geleden waren dat er zo’n 650, inclusief de waarnemingen die in de dagen na het tellingsweekend binnendruppelden. Verwacht wordt in elk geval dat er minder grote groepen ooievaars gespot gaan worden. “In milde winters is er meer voedsel en hoeven ze zich minder te concentreren in voedselrijke gebieden”, legt een woordvoerder namens STORK uit.