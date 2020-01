‘Twee op de drie nu voor algeheel vuurwerkverbod’

Twee op de drie Nederlanders (65 procent) zijn nu voor een algeheel vuurwerkverbod, waar dat in november nog 50 procent was. Ongeveer 85 procent vindt het niet langer verantwoord om op de oude manier door te gaan met afsteken van vuurwerk. Dat komt naar voren uit een rapport van onderzoeksbureau I&O Research.

Nog maar 44 procent noemt het afsteken van vuurwerk “een mooie traditie”, tegen 61 procent in 2016. De steun voor een verbod is bij kiezers van bijna alle partijen toegenomen. Alleen de kiezers van Forum voor Democratie zijn niet in meerderheid voor een algeheel verbod. Als er wel een vuurwerkverbod komt, moeten de gemeenten aan de slag: ruim zeven op de tien Nederlanders vinden dat hun gemeente dan professionele vuurwerkshows op een centrale plaats moet organiseren.