Alexandra van Huffelen en Hans Vijlbrief worden voor D66 de nieuwe staatssecretarissen van Financiën. Ze nemen het werk van de opgestapte Menno Snel over, bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van de NOS.

Vijlbrief is nu nog topambtenaar bij de Europese Unie in Brussel. Van Huffelen zit in de Eerste Kamer en leidt het Gemeentelijk Vervoersbedrijf in Amsterdam.