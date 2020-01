Dronken vrouw rijdt in Breda in op agent

Een 29-jarige dronken vrouw uit Breda is in de nacht van zaterdag op zondag met haar auto recht op een politieagent afgereden. De agent moest wegspringen om een aanrijding te voorkomen. Ze had volgens de politie drie keer meer gedronken dan is toegestaan.

De agent zag op de Prinsenkade een auto zonder verlichting aan komen rijden. Hierop besloot de agent een stopteken te geven. Ondanks hij een opvallend veiligheidsvest droeg, merkte hij dat de bestuurster geen vaart minderde. De auto maakte ter hoogte van de agent zelfs extra snelheid, waarop hij weg moest springen om een aanrijding te voorkomen. De vrouw kon even later alsnog worden aangehouden. Ze maakte daarbij volgens de politie een opvallend vrolijke en lacherige indruk.

De vrouw werd naast de poging doodslag op de agent ook aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Ze heeft haar rijbewijs moeten inleveren.

Ook in Delft moesten agenten wegspringen omdat een 52-jarige man uit Schipluiden op ze wilde inrijden bij een alcoholcontrole. Doordat zij op tijd wisten weg te springen, zijn zij volgens de politie niet gewond gemaakt. Beide agenten hebben aangifte gedaan. De man probeerde aan de controle te ontkomen, maar na een korte achtervolging kon hij toch worden gearresteerd.

Ook in het Noord-Hollandse dorp Overveen werd de politie lastig gevallen. Daar klom een 17-jarige jongen in de nacht van zaterdag op zondag op een geparkeerde politiebus, terwijl een vriend hem filmde. Ze werden betrapt omdat ook een beveiligingscamera van de politie de zaak in de gaten hield. De ‘klimmer’, die in eerste instantie ontkende, heeft een nacht in een cel doorgebracht. Zijn filmende vriend kreeg een boete.