Gratis anticonceptie inzet rechtszaak tegen overheid

Twee organisaties spannen met 7000 mede-eisers een rechtszaak aan tegen de Staat om gratis anticonceptie voor iedereen af te dwingen. Bureau Clara Wichmann en de “progressieve burgerbeweging” DeGoedeZaak gaan de dagvaarding vrijdag, op Valentijnsdag, bezorgen in Den Haag.

De anticonceptiepil werd in 2011 uit de basisverzekering gehaald, omdat er geen medische noodzaak voor zou bestaan. Meisjes onder de 18 jaar krijgen de pil nog wel vergoed uit de basisverzekering. Tussen de 18 en 21 jaar is dat ook zo, maar gaan kosten van het eigen risico af. Vanaf 21 jaar moeten vrouwen zelf betalen of zich aanvullend verzekeren.

Bureau Clara Wichmann en DeGoedeZaak stellen dat anticonceptie vrouwen helpt “volwaardig mee te doen in de samenleving; onderwijs, arbeid en financiĆ«le zelfstandigheid komen hierdoor binnen handbereik”. Daarom gaat het de hele samenleving aan, vinden de organisaties. “Het maatschappelijke, economische en individuele gewin van anticonceptie weegt makkelijk op tegen de kosten hiervan op de begroting van de overheid.”

Een petitie werd eerder al door 55.000 mensen ondertekend. De organisaties hoopten hiermee de Tweede Kamer ertoe te bewegen de pil weer in het basispakket op te nemen, maar daarvoor was geen meerderheid. Een voorstel van Lilianne Ploumen (PvdA) werd weggestemd door de coalitiepartijen. Ook PVV en SGP stemden tegen.