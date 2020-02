Jinek blijft kijkers verliezen op RTL 4

Eva Jinek trekt steeds minder kijkers met haar latenighttalkshow op RTL 4. Afgelopen week was de minst bekeken week van het praatprogramma tot nu toe, blijkt uit de kijkcijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Jinek, dat begin januari van start ging op RTL 4, dook voor het eerst onder het weekgemiddelde van 700.000 kijkers. De uitzending van donderdag scoorde met 552.000 kijkers het slechtst. Ook maandag en dinsdag bleef Jinek onder de 700.000 steken. Zoals gebruikelijk stemden vrijdagavond de meeste mensen op het programma af, vanwege de kijkcijferhit The Voice of Holland die ervoor werd uitgezonden. Hoewel vrijdag 794.000 mensen de talkshow volgden, was het wel de slechtst bekeken aflevering in vergelijking met de weken ervoor.

Concurrent Op1 scoorde afgelopen week vrijwel elke avond meer kijkers dan Jinek. Alleen vrijdag trok het praatprogramma van NPO 1 minder mensen.