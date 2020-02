Heerma (CDA): compensatie Vlissingen meer dan ‘zak geld’

De beloofde compensatie van het kabinet aan de provincie Zeeland nu de marinierskazerne in Doorn officieel niet naar Vlissingen verhuist, moet niet alleen financieel zijn, vindt CDA-voorman Pieter Heerma. “Dit los je niet op met een zakje geld.” Het kabinet moet iets regelen “dat raakt aan het houden en creëren van werkgelegenheid”.

Het kabinet heeft een “plicht” goed te compenseren, stelt de fractievoorzitter in WNL op Zondag. “Dat is zeer terecht. Er zijn kosten gemaakt, er zijn verwachtingen gewekt.” Hoe dit is gegaan verdient “zacht gezegd niet de schoonheidsprijs”, zegt Heerma.

De marinierskazerne in Doorn verhuist niet naar Vlissingen maar naar Nieuw Milligen bij Apeldoorn, bevestigde staatssecretaris Barbara Visser na afloop van de ministerraad. Dat zal niet eerder dan in 2025 gebeuren.

Visser wijst een speciale gezant aan die in overleg moet treden met Zeeland over compensatie. Als het aan Heerma ligt, regelt het kabinet “iets dat met bedrijvigheid te maken heeft”.

Verder wil hij dat het kabinet openheid geeft over de gang van zaken. Vanuit zowel coalitie- als oppositiepartijen in de Tweede Kamer kwam al felle kritiek op het “geklungel” van het kabinet.