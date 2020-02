Sterarchitect Koolhaas met ‘onverteld verhaal’ in Guggenheim

De Nederlandse architect Rem Koolhaas krijgt vanaf donderdag het podium in het wereldberoemde Guggenheim Museum in New York, het door Frank Lloyd Wright ontworpen spiraalvormige gebouw aan de Fifth Avenue. Op de tentoonstelling Countryside, The Future laat hij de komende maanden zijn licht schijnen op het platteland en hoe politieke, sociaal-economische en milieukwesties daar uitpakken en kunnen uitpakken.

“In de afgelopen decennia heb ik gemerkt dat, hoewel veel van onze energie en intelligentie gericht is op de stedelijke gebieden, het platteland bijna onherkenbaar is veranderd”, aldus Koolhaas op de site van het museum. “Het verhaal van deze verandering is grotendeels onverteld, en het is bijzonder zinvol om het te presenteren in een zo’n goed museum in juist een van de meest dichtbebouwde steden ter wereld.”

Langs de looproute die rond van de typerende rotonde van het Guggenheim Museum slingert, komen bezoekers allerlei afbeeldingen, films, geluiden, objecten en teksten tegen die op het thema slaan. De tentoonstelling besteedt onder meer aandacht aan kunstmatige intelligentie en automatisering, aan de effecten van genetische experimenten, aan de opwarming van de aarde, aan ecosystemen van mens en dier en ook aan subsidies en fiscale prikkels. Ook is er een op maat ontworpen ‘behang’, waarop een landschap digitaal aangedreven verstoringen ondergaat.

De voorbereidingen en uitgebreide onderzoeken van Koolhaas en anderen voor de tentoonstelling gaan ook nog een boek opleveren, dat wordt uitgeven door Taschen.