Eenmalige teruggave van 17 miljoen euro uit Brussel

Nederland krijgt eenmalig 17 miljoen euro terug uit Brussel. Het gaat om een nacalculatie van de Nederlandse afdrachten inclusief btw over de periode 2015-2018. Dat schrijft minister Wopke Hoekstra (Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer.

De verrekening werd op 31 januari door de Europese Commissie naar Den Haag gestuurd. Ook alle andere EU-lidstaten kregen een nacalculatie De jaarlijkse afdrachten aan de Europese begroting zijn gebaseerd op de btw-grondslag en op de omvang van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) van de lidstaten. Met terugwerkende kracht worden verschillen tussen de ramingen en de werkelijke betalingen verrekend.

Duitsland krijgt het meeste terug van alle EU-landen, namelijk ruim 1,5 miljard euro. Het Verenigd Koninkrijk moet daarentegen bijna 1,3 miljard euro bijbetalen.