Ook Ellie Goulding en Frenna naar Pinkpop

Pinkpop heeft weer vier nieuwe acts toegevoegd aan de line-up. Op vrijdag 19 juni zijn Ellie Goulding, Querbeat en Frenna met zijn band te zien. Het programma op zondag 21 juni is uitgebreid met The Last Internationale.

De Engelse zangeres Ellie Goulding maakte in 2012 haar Pinkpopdebuut, het jaar waarin ze ook wereldwijd doorbrak.

Frenna stond niet eerder op Pinkpop. Zijn album Francis was het best verkochte en meest gestreamde album van 2019. Frenna en zijn band staan onder de noemer Frenna Deluxe op het affiche van het festival in Landgraaf.

Eerder zijn onder andere Red Hot Chili Peppers, Post Malone, Marshmello en Guns N’ Roses bevestigd voor Pinkpop 2020.