Onderzoek naar handelen politie rond steekpartij Wageningen

De rijksrecherche doet onderzoek naar het optreden van de politie rond de fatale steekpartij woensdagavond in Wageningen. De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van het regiokorps Oost-Nederland onderzoekt daarnaast de professionaliteit van het handelen, aldus een woordvoerder van de politie donderdag.

Aanleiding voor de onderzoeken is de bewering van buren van het pand waar de steekpartij plaatshad dat zij driemaal hebben moeten bellen naar alarmnummer 112. Zij zouden te horen hebben gekregen dat de politie niet kon komen omdat er geen wagen beschikbaar was. “We nemen dit zeer serieus omdat mensen moeten kunnen rekenen op de politie als men in nood is”, aldus de politie. Volgens buurtbewoners heeft het meer dan een half uur geduurd voor de eerste politieauto arriveerde.

Door de steekpartij kwam een bewoner om het leven. Een mannelijke en een vrouwelijke begeleider van de Regionale Instelling Beschermd Wonen (RIBW) Arnhem & Veluwe Vallei raakten gewond. Ze zijn donderdag weer uit het ziekenhuis ontslagen en maken het volgens burgemeester Geert van Rumund van Wageningen naar omstandigheden redelijk goed.

In het gebouw wonen vijftien mensen met een psychiatrische achtergrond. Er is 24 uur per dag begeleiding. De instelling is sinds vorig najaar gevestigd aan de Morel. Buurtbewoners waren niet blij met de komst van de groep cliënten. Volgens de burgemeester surveilleerde de politie om die reden regelmatig in de buurt. Bij de RIBW is niets bekend van voortdurende onrust rond het pand, waar buurtbewoners over spreken. Sommige buren willen dat de instelling weer vertrekt.