Deel Den Haag Centraal ontruimd om instabiele hijskraan

Een deel van het station Den Haag Centraal is uit voorzorg ontruimd omdat op een bouwplaats in de buurt een hijskraan instabiel is geworden. Ook een deel van de omgeving is afgezet, zegt een woordvoerder van de brandweer.

Waardoor de kraan instabiel is geworden, is niet bekend. Volgens de zegsman lijkt de situatie onder controle. De kraan staat stil en het weer is rustig.

Door de ontruiming zijn meerdere winkels in het station niet open. Het tram-, metro- en treinverkeer is niet stilgelegd.

Experts zijn naar de bouwplaats gekomen om de kraan veilig te laten zakken. Dat gebeurt met hulp van andere kranen.