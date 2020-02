Plan Leefbaar Rotterdam om wapengeweld te beteugelen

Het toenemende aantal schiet- en steekincidenten in Rotterdam moet een halt worden toegeroepen. Dat vindt Leefbaar Rotterdam, de grootste (oppositie)partij in de gemeenteraad van de havenstad. De partij lanceert daarom een ‘aanvalsplan’ met 15 punten tegen steek- en vuurwapengeweld, want “te lang is het op dit vlak gebleven bij grote woorden maar helaas te weinig daden”, aldus fractievoorzitter Joost Eerdmans.

Bij een arrestatie wegens schieten of steken moet de afkomst van verdachten – meestal tieners – worden geregistreerd, vindt Leefbaar. “Politieke correctheid mag geen obstakel vormen. Daar is de problematiek veel te urgent voor.” Volgens de partij zijn “Antillianen zwaar oververtegenwoordigd als het gaat om wapendelicten, gevolgd door personen met een Surinaamse, Turkse en Marokkaanse herkomst”. Als de afkomst bekend is, kan er speciaal op die groep afgestemd beleid worden toegepast, stelt de partij.

Op verboden wapenbezit moet een minimumstraf van zes maanden komen. Dat is effectiever dan het verhogen van de maximumstraf, omdat die toch zelden wordt opgelegd, aldus Leefbaar. De politie moet een speciale Unit Wapengeweld krijgen en in de hele stad moet preventief fouilleren mogelijk worden. De partij pleit ook voor een maandelijkse wapeninleverdag, waarop Rotterdammers ongestraft verboden wapens kunnen inleveren.

Een speciaal punt wordt gewijd aan het aanpakken van zogenoemde drillrap-video’s op YouTube, gewelddadige filmpjes waarin jongens elkaar uitdagen en met messen en vuurwapens zwaaien. De speciale Unit Wapengeweld moet deze jongeren gaan opsporen en in de gaten houden, als het aan Leefbaar Rotterdam ligt.

De partij wil het Aanvalsplan tegen Wapengeweld tijdens de raadsvergadering op 12 maart voorleggen aan de gemeenteraad.