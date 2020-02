Nederland zet in op veiligere en groenere Benelux

Transport zonder uitstoot van broeikasgassen en het verder tegengaan van grensoverschrijdende criminaliteit zijn dit jaar belangrijke speerpunten van de Benelux. Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok gaf dinsdag in Brussel het officiële startschot van het Nederlandse voorzitterschap met “een zo ambitieus mogelijke agenda”.

Nederland is sinds 1 januari voorzitter van het samenwerkingsverband met België en Luxemburg. “De grens van wat we samen kunnen doen is nog lang niet bereikt”, aldus Blok.

De minister verwees onder meer naar de acht waterstoftankstations die in de Benelux worden gebouwd, waarvan vier in Nederland. Deze “proeftuin” waarbij tachtig auto’s rijden op waterstof – de basis van “onze eigen duurzame route du soleil” in de Benelux – kan volgens hem leiden tot een groter Europees groen netwerk.

Ook politiewerk schiet volgens Blok niet op als dit bij onze landsgrenzen stopt. Hij ziet “zeker nog” ruimte voor betere samenwerking tussen de politiediensten van de drie landen. Niet alleen bij het in beeld krijgen van drugshandel en andere criminaliteit, maar ook bij het aanpakken van de geldstromen die daarmee gepaard gaan.

De Benelux gaat in 2020 ook meer doen aan hergebruik en het terugwinnen van afval, met name uit de bouwsector, zei secretaris-generaal Alain de Muyser. Naast versterking van de douanesamenwerking staan zaken als kunstmatige intelligentie en grensoverschrijdende gezondheidszorg op het netvlies.

Ook wordt gewerkt aan een klimaatplatform en komen tests met de digitale vrachtbrief op stoom. In de strijd tegen fraude wordt ingezet op digitale hulpmiddelen. Een andere ambitie is een verdrag te sluiten om inspecties beter te laten samenwerken tegen sociale fraude. Verder moet het voor kleine ondernemers makkelijker worden grensoverschrijdend te opereren of zich over de grens te vestigen.

Burgers die suggesties hebben voor een effectievere Benelux kunnen hun ideeën voortaan kwijt op een onlineplatform op de website. De Muyser moedigt iedereen aan “out of the box” te denken.

Blok ziet de Benelux als “een stabiel centrum in een woelig continent”, dat de weg kan “plaveien naar een soepele EU-organisatie. Niet voor niets spreken we wel over de Benelux als de proeftuin, of het laboratorium van de EU.” Overigens trokken de regeringsleiders van de drie landen, allen van liberale snit, vorige week niet dezelfde lijn op de mislukte top over de EU-begroting. Alleen premier Rutte zat in het kamp dat zuinig wil zijn met het uitgeven van euro’s.