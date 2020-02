De Koninklijke Marechaussee heeft vorig jaar meer mensen aan de grens geweigerd. Het aantal steeg met zo’n 20 procent ten opzichte van 2018. Afgelopen jaar mochten 2892 mensen het land niet in, tegen 2462 een jaar eerder.

Het gaat om reizigers die via internationale luchthavens Nederland probeerden binnen te komen. Ze voldeden niet aan voorwaarden voor binnenkomst, zoals een duidelijk reisdoel, voldoende geld voor een verblijf en juiste reisdocumenten. “Ook werden reizigers gestopt die in verband worden gebracht met grensoverschrijdende criminaliteit, zoals identiteitsfraude of mensen die nationaal en internationaal worden gezocht”, zegt een woordvoerder.

De marechaussee is getraind in ’border security profiling’ en krijgt de verdachte reizigers in het vizier door afwijkend gedrag, vreemde reisroutes en de antwoorden op bepaalde vragen. Ook wordt gebruik gemaakt van alle beschikbare reisinformatiesystemen.

Alerte paspoortcontrole leidt vaak tot rechercheonderzoeken, zegt de woordvoerder. “Denk daarbij aan zaken als mensen- en drugssmokkel en identiteitsfraude.”