Minder flitsbonnen, meer mensen ter plekke bekeurd

Er zijn in 2019 fors minder flitsbonnen en bekeuringen op kenteken uitgeschreven. Dat meldt het jaaroverzicht van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). In 2019 werd er 3,4 miljoen keer geflitst, in 2018 was dat nog 4 miljoen keer. Bij trajectcontroles werd vorig jaar 1,8 miljoen keer een boete uitgedeeld, een daling van 250.000 keer.

Het aantal verkeersboetes na een staandehouding is in 2019 daarentegen gestegen van ruim 400.000 naar 530.000 in 2019. De stijging is volgens het CJIB deels te verklaren door de versterkte inzet van de politie op verkeersovertredingen, zoals te hard rijden, negeren van een rood verkeerslicht en telefoongebruik. Vooral bij handheld bellen is een behoorlijke stijging van het aantal opgelegde boetes te zien: van ruim 80.425 in 2018 naar 121.000 vorig jaar. In totaal zijn er 8,3 miljoen verkeersovertredingen geconstateerd, tegen 9,1 miljoen een jaar eerder.

De daling van het aantal snelheidsovertredingen kan verschillende redenen hebben. Het is drukker op de wegen, waardoor hard rijden minder mogelijk is. Bovendien worden bestuurders gewaarschuwd en weten zij waar de flitspalen en trajectcontroles staan, legt het CJIB uit. Ook werkzaamheden waardoor trajectcontroles en flitspalen tijdelijk uitstonden, hebben een rol gespeeld.