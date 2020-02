Saïd R. heeft twee advocaten

Saïd R., een van de hoofdverdachten in het liquidatieproces Marengo, heeft twee advocaten gevraagd hem bij te staan. Het gaat om Nico Meijering en Christian Flokstra. Dat werd donderdag bekend, aan het begin van een inleidende zitting in het omvangrijke proces. R. was lang voortvluchtig en werd eerder deze maand aangehouden in Medellín in Colombia.

Volgens Flokstra heeft R. hem en zijn kantoorgenoot Meijering verzocht hem te vertegenwoordigen. De strafzaak tegen R. is al buiten zijn aanwezigheid begonnen, omdat de rechtbank in zijn zaak zogeheten verstek heeft verleend. In die fase had hij nog geen advocaat. Zijn uitlevering door de Colombiaanse autoriteiten laat naar verwachting nog maanden op zich wachten.

Flokstra en Meijering staan al andere verdachten in het proces bij, onder wie Saïds broer Mohammed.

De hoofdverdachte in het proces, Ridouan Taghi, is in december in Dubai opgepakt. Ook hij was lang voortvluchtig. Taghi wordt bijgestaan door advocaat Inez Weski.

Marengo draait om een reeks moorden in de onderwereld.