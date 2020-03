Grote vuurbol gezien boven Nederland

Wie in de nacht van maandag op dinsdag, iets na middernacht, nog wakker was, heeft een heldere vuurbol in de lucht kunnen zien. Meer dan honderd mensen hebben de lichtstreep in de lucht gemeld bij de Werkgroep Meteoren. De vuurbol vloog van de Achterhoek richting het Ruhrgebied en was vanuit heel Nederland zichtbaar.

De internationale organisatie voor meteooronderzoek, de International Meteor Organization, kreeg ook meldingen vanuit Belgi├ź, Frankrijk en Duitsland. Daarnaast kreeg de groep videobeelden uit Beuningen en Winssen in Gelderland en uit Mill in Noord-Brabant.

Het is nog niet duidelijk hoe groot de verbrande ruimtesteen was en hoe hoog hij vloog, zegt Joost Hartman, voorzitter van de Werkgroep Meteoren. “Vuurbollen komen vaak van kleine brokstukjes van planeto├»den. We zijn nog bezig met het analyseren van de informatie die we ontvangen hebben. Zo kunnen we berekenen hoe de baan in de atmosfeer was en waar hij vandaan kwam. Een groot deel zal verdampt zijn, maar misschien is een restant op aarde terechtgekomen. Als dat zo is, is het ergens in Duitsland”, zegt Hartman.