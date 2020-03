Verzekeringsartsen boos over extra eisen ambtenareneed

Verzekeringsartsen in dienst van de Uitvoeringsorganisatie Werknemersverzekeringen (UWV) zijn boos omdat ook zij sinds kort extra onderdelen van de ambtenareneed moeten afleggen. Dat bevestigt de voorzitter van de bond van verzekeringsartsen (NOVAG), Wim van Pelt, na een bericht in Trouw.

Aan de eed, waartegen de artsen op zich geen bezwaar hebben, heeft de UWV volgens hem zelf toegevoegd dat de dokters niets mogen doen dat het aanzien en de belangen van het UWV kan schaden, aldus Van Pelt. Ook moeten ze zich houden aan een uitgebreide gedragscode. Daardoor voelen de artsen zich beperkt. Volgens Van Pelt getuigt het juist van goed ambtenaarschap als je fouten en misstanden aankaart, als het nodig is ook buiten de eigen organisatie.

Een voorbeeld is bijvoorbeeld het onterecht verstrekken, in Groningen, van uitkeringen alleen maar om achterstanden weg te werken, erkent Van Pelt. De extra UWV-eisen in de eed staan volgens hem dus op gespannen voet met de maatschappelijke taak van de dokters en hun artseneed, zegt hij.