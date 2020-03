Tips voor het online boeken van een vakantiewoning

De zomer laat nog even op zich wachten, maar velen van ons zijn al bezig met het boeken van hun zomervakantie. Veel mensen zoeken en boeken tegenwoordig een vakantiehuis via het internet. Het boeken van een vakantiehuisje is vaak zo gebeurd, maar wij geven je graag wat tips waar je op moet letten als online een vakantiewoning wilt boeken, zodat je er ook voor zorgt dat je niet opgelicht wordt.

Op tijd boeken

Het is uiteraard mogelijk om vlak voor vertrek nog op zoek te gaan naar de beste vakantiewoning voor een aantrekkelijke prijs. Dit kan, maar vaak zijn de beste huizen allang verhuurd. Globaal genomen wordt gemiddeld drie tot zes maanden voor vertrek een vakantiewoning of villa gereserveerd. Wil je iets speciaals, zoals bijvoorbeeld een vakantiewoning dichtbij het water of voor een grote groep mensen, dan is het handig om op tijd te boeken.

Weet met wie je zaken doet

Ook als je bijtijds boekt, kan je vaak een scherpe prijs krijgen. Een bijkomend voordeel is dat je volop de ruimte hebt om je in te lezen over de omgeving. Bij Belvilla vakantiehuizen kan je online zoeken naar een villa aan het strand of een chalet in de bergen. Het voordeel van boeken bij een erkende vakantiehuizen website is dat je zeker weet dat je niet wordt opgelicht. Als je ervoor kiest om te boeken via een niet erkende website of een particulier, is het belangrijk dat je altijd weet met wie je zaken doet. Controleer of de contact- en Kvk-gegevens bij de website horen, check de keurmerken en zoek op Google naar recensies over de aanbieder. Wees voorzichtig met aanbetalingen en zorg dat je weet naar wie je geld overmaakt.

Aangeven van je behoeftes

Als je op zoek gaan naar een vakantiewoning, kan je je persoonlijke behoeftes aangeven. Als je bijvoorbeeld wat kosten wilt besparen tijdens je vakantie, is het goed om te kijken of er een supermarkt in de buurt is. Als je op korte afstand van de woning boodschappen kunt doen, hoef je niet iedere avond uit eten te gaan. Ga je met je gezin op reis? Dan is het belangrijk dat je vakantiehuis zich in een kindvriendelijke omgeving bevindt, bijvoorbeeld met een speeltuin, dichtbij een strand en dat er een speeltuin in de buurt is.

Tenzij je een digitale detox inlast tijdens je zomervakantie is het goed om bij het zoeken naar een vakantiewoning aan te geven dat je een internetverbinding wil. Dan kan je meteen online onderzoek doen naar leuke uitjes in de buurt of waar je lekker lokaal kunt eten. Bij de meeste woningen is vaak sprake van een borg. Een borg is een onderpand van vaak een paar honderd euro in verband met eventuele schade aan de woning. Indien er geen schade is tijdens het verblijf, krijg je de borg altijd terug van de partij aan wie je deze betaald hebt.

Controle doen

Vakantiehuizen worden ten slotte vaak aansluitend verhuurd door de seizoenen heen. Er is hierdoor niet altijd een goede controle op de kwaliteit van de woning. Neem op de dag van aankomst even de tijd om de vakantiewoning te controleren om te zien of alles aanwezig is en of alle apparatuur het doet. Soms kan het gebeuren dat iets kleins niet aanwezig of kapot is, meld dit dan bij de eigenaar of receptie.