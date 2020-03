Premier Mark Rutte heeft de nabestaanden van de 86-jarige man die met het coronavirus was besmet en vrijdag is overleden namens het kabinet sterkte toegewenst.

“Helaas is vandaag het moment gekomen dat ook in Nederland een eerste sterfgeval te betreuren is als gevolg van een besmetting met het coronavirus”, twitterde Rutte. ” Ik wil hier namens het kabinet medeleven uitspreken met de nabestaanden en hen alle sterkte wensen met het verwerken van dit verlies.”