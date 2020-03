Stuk rustiger dan normaal op Brabantse stations na oproep Rutte

Op Brabantse treinstations waren dinsdag tijdens de ochtendspits een stuk minder reizigers dan normaal. Na de oproep van premier Mark Rutte aan Brabanders om als het kan thuis te werken, zodat het nieuwe coronavirus minder wordt verspreid, was volgens de NS duidelijk te merken dat het rustiger was.

“Cijfers hebben we nog niet voorhanden, maar we merken dat het overal veel minder druk is”, zegt een woordvoerder van de NS. Dat gold in elk geval voor Tilburg, Eindhoven, Breda, Den Bosch en Roosendaal. Medewerkers op de stations zagen een stuk minder forenzen, scholieren en andere reizigers.

“Maar het is ook weer niet uitgestorven”, zegt de woordvoerder. De spoorwegen zelf hebben vooralsnog geen problemen met hun personele bezetting.