Rutte praat met Groningers over aardbevingsschade

Premier Mark Rutte bezoekt woensdag voor de vierde keer de provincie Groningen om te kijken naar de schade die talloze aardbevingen hebben veroorzaakt aan woningen. In Appingedam spreekt hij onder andere met bewoners die tijdelijk ergens anders wonen, omdat hun huizen zijn gesloopt.

Ook gaat de premier in gesprek met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en commissaris van de Koning René Paas.

In juni vorig jaar bood de premier in de Tweede Kamer namens het kabinet excuses aan de Groningers aan voor de tekortschietende aanpak door de jaren heen. Hij zei toen dat lange tijd niet werd onderkend welke grote problemen de gaswinning heeft veroorzaakt. Rutte zal onder meer naar een bouwlocatie gaan waar de eerste gasloze wijk wordt gebouwd in het aardbevingsgebied.

Daarna gaat hij naar de Eemshaven waar hij met vertegenwoordigers van het havenbedrijf Groningen Seaports praat over de omschakeling naar duurzame energiebronnen.