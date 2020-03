Meer Nederlanders matigen hun alcoholgebruik

Een groeiende groep Nederlanders drinkt geen alcohol of hooguit een glas per dag. Zij voldoen daarmee aan de richtlijn van de Gezondheidsraad. Vrouwen en ouderen laten alcohol het vaakst staan. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het RIVM en het Trimbos-instituut.

Vorig jaar gaf 41 procent van de volwassenen in een enquête aan geen alcohol te drinken of zich te beperken tot een glas per dag. Vijf jaar eerder zei 37 procent dit nog.

Wie meer dan één alcoholische versnapering nuttigt per dag loopt volgens de Gezondheidsraad meer risico op beroertes, darmkanker, longkanker en borstkanker. Daarom heeft de raad het advies omtrent alcohol vijf jaar geleden aangescherpt. Matig alcoholgebruik kan ook gunstig zijn voor de gezondheid. Maar die voordelen wegen volgens de Gezondheidsraad niet op tegen de nadelen.

Twee op de drie 75-plussers houden zich aan de alcoholrichtlijn, tegen nog niet een op de drie jongvolwassenen van onder de 30. Ook merken de onderzoekers op dat mensen met lage inkomens het meest matigen met alcohol en mensen met hoge inkomens het minst.